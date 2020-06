Casos de Covid-19 chegam a 12.304 e mortes já são 335 no Acre, mostra boletim da Sesacre

Em novo boletim divulgado para a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o número de infectados com Covid-19 chegou a 12.304 pessoas. Novos 282 casos estão sendo contabilizados nesta quinta-feira, 25.

A Sesacre também registra mais nove óbitos, saltando de 326 para 335 o número de pessoas que morreram pela Covid-19. São seis pessoas do sexo feminino e três do sexo masculino, com idades entre 10 e 92 anos. O que chama a atenção é que mais da metade é de pacientes do interior: Uma de Cruzeiro do Sul, uma de Feijó, duas do Bujari e uma de Marechal Thaumaturgo.