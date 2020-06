Brasiléia abre inscrições para contratação emergencial de profissionais de saúde

Para reforçar a equipe de profissionais de saúde que atuam na linha de combate à Covid-19, a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou nesta quinta-feira, 25, um edital de processo seletivo simplificado para contratação de profissionais na área de saúde.

Serão contratações emergenciais para os cargos de: Médico Generalista (02 vagas), Enfermeiro Generalista (06 vagas), Psicólogo (02 vagas), Técnico em Enfermagem (07 vagas), Fiscal Sanitário (10 vagas), Auxiliar Administrativo (02 vagas) e Auxiliar em Serviços Gerais (08 vagas). As remunerações variam entre R$ 1,1 até R$ 5 mil. A carga horária é de 40 horas semanais para todos os cargos.

A vigência será de 12 meses, contados a partir da data de divulgação da homologação do resultado final. A contratação será pelo prazo determinado de 180 dias.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela internet, em link próprio no site oficial da Prefeitura de Brasiléia: www.brasileia.ac.gov.br. As inscrições iniciam dia 25 de junho, a partir das 7h, e encerram dia 26 de junho de 2020, às 23h.

Veja o edital AQUI.