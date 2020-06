Atendendo a 377 estrangeiros barrados pela Covid-19, Acre dá boas-vindas a migrantes

Em campanha publicitária alusiva ao Dia Nacional do Migrante, comemorado neste 25 de junho, o governo do Acre dá as boas-vindas aos estrangeiros que aqui estão permanentemente ou de passagem.

Em 2020, o poder público acreano prestou assistência a 377 migrantes e refugiados localizados em Rio Branco ou no interior.

Do segundo semestre de 2010 até maio de 2020, cerca de 44.012 pessoas, oriundas de 35 nacionalidades, receberam algum tipo de apoio, orientação ou encaminhamento para a rede de atendimento assistencial.

Somente em Assis Brasil e Brasiléia, atualmente 256 haitianos, paquistaneses, senegaleses e angolanos estão abrigados nas escolas Íris Célia Cabanelas e Edilsa Maria Batista, aguardando reabertura das fronteiras que estão fechadas em decorrência da pandemia da Covid-19. Os grupos recebem assistência pública.