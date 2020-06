Acidentes com linha de cerol: bombeiros voltam a alertar perigos e criminalização

Em junho, duas pessoas ficaram feridas com linha de cerol no Acre. A linha de cerol é resultado de uma mistura de pó de vidro com cola. Também é conhecida como linha chilena e é usada para cortar pipas no ar. O resultado pode ser trágico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dos acidentes envolvendo linha de cerol 50% das vítimas ficam sequelas. Os casos de morte não são raros.

“Apesar de não ter lei específica, pessoas serão responsabilizadas criminalmente”, alertou o Major Claudio Falcão.

O CB fez demonstrações do poder de corte da linha de cerol usando papelão, maçã e até fio elétrico para deixar claro o estrago que esse material poder fazer no corpo humano.

Especialmente os motociclistas tem sido vítimas da linha de cerol. Para estes -e os ciclistas -a linha com cerol pode representar risco de vida. Até mesmo a linha comum, sem cerol, pode causar acidentes se ficar atravessada em vias públicas, na frente de motos ou bicicletas.

(Com TVAC)