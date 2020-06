Rocha, Gladson, Neri e 2022!

O PSDB foi o primeiro partido a se manifestar pelo direito do governador Gladson Cameli (Progressista) escolher seus candidatos a prefeito, inclusive na capital. Assim também como cada partido da aliança ter a liberdade de construir candidaturas com quaisquer outros partidos, até com o PT como acontece em Tarauacá. Essa posição tucana foi declarada pelo vice-governador major Rocha na coluna em primeira mão semana passada.

Ontem, depois da declaração do governador de que apoiaria a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB), Rocha voltou a reafirmar que, “assim como nós escolhemos o Minoru para ser nosso candidato a prefeito, o governador também é livre para escolher quem bem quiser”. Para ele, esse problema não é dos tucanos. “Jamais o PSDB vai se envolver em questões internas de outros partidos.

Sobre o relacionamento com Gladson, ele disse que nunca esteve tão bom e que não haverá intrigas que afaste os dois. Em relação as eleições de 2022, o major revelou que será um novo processo descolado da eleição municipal e que Gladson e seu candidato à reeleição se assim ele decidir.

“Quem quer ser grande que nasça viçoso”. (velho ditado seringueiro)

. Eleição é como casamento, só tem validade depois da cerimônia!

. Como diz a Maria Rosa:

. “Já vi muita noiva ficar sozinha no altar, mas também muito casamento virar uma grande m*”.

. Amanheceu azeda, moça!

. Apesar da larga vivência na política, o senador Sérgio Petecão (PSD) ficou surpreso e decepcionado aos mesmo tempo com a declaração de apoio do governador a prefeita Socorro.

. Márcio Bittar disse a coluna que, “já esperava essa atitude do Gladson”.

. Para o major Rocha, “nem fedeu nem cheirou”.

. A grande verdade é que os tucanos estão bem posicionados no jogo!

. Para os seus propósitos, o PMDB também!

. Chegou-se a ventilar que de que Bocalom poderia desistir de disputar a eleição, porém, lideranças progressistas se apressaram em negar!

. Vão mesmo com o velho Boca!

. De olho em 2022, o PT comemorou o apoio do governador a reeleição da prefeita; o PT quer ocupar o vácuo na aliança com o MDB, PSD e até com os tucanos.

. É o jogo!

. Me perguntaram se Jorge Viana e Marcus Alexandre serão convidados para a inauguração do shopping popular.

. Sei não, ó!

. O que sei é que os dois vão para a festa como populares e não como “otoridades”, entendes Maria Rosa!

. Por falar em PT, o partido aposta no legado e nos 18% dos eleitores que votaram em Fernando Haddad no 2º turno em 2018.

. Na ocasião para votar no Haddad tinha que ser petista, progressista, comunista ou esquerdista mesmo!

. Fui a farmácia e ouvi a atendente falando:

. “Entre Sérgio Moro e Bolsonaro, fico com Bolsonaro”…

. Ao que a outra respondeu:

. “Não fico com nenhum dos dois!

. Bom dia!