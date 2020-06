Quadrilheiros do Acre comemoram o São João com competição virtual de dança junina

O Dia de São João, comemorado nesta quarta-feira, 24 de junho, não está sendo o mesmo este ano. Devido à pandemia da Covid-19, as festividades presenciais de quadrilhas juninas tiveram de ser suspensas nessa data, que tem uma programação especial, a fim de evitar a contaminação do coronavírus. Porém, para continuar celebrando a festa, alguns quadrilheiros do Acre inovaram e vão realizar uma com petição junina por meio de live no Facebook.

A disputa de casais quadrilheiros será em formato de apresentação virtual e interativa com os internautas. Os interessados em competir devem gravar um vídeo de 2 a 4 minutos com apresentação de dança e enviar até o dia 4 de julho para a página da quadrilha ‘Malucos na Roça’ com os nomes do casal e a cidade representada. Haverá uma seleção para indicar quem serão os competidores que irão disputar medalhas, troféus e até prêmio em dinheiro.

Enquanto isso, os competidores já organizam a montagem dos figurinos reaproveitando as peças utilizadas nas destas de arraial do ano passado. A ideia, segundo a organização, é não deixa a datar passar em branco este ano, mesmo que o momento não permita aproximações físicas e manter a magia junina entre os acreanos.