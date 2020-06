Pacientes internados na Fundhacre não estão fazendo exames por falta de ambulância

A dona Hélia Rodrigues Martins, 73 anos, está internado no Hospital do Idoso em Rio Branco.

Paciente renal crônica, precisa fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Contaminada com o novo coronavírus, a pressão alterou a ponto da mesma ter um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Na última segunda-feira, 24, por causa da idade e das condições de saúde de dona Hélia foi pedido com urgência a realização de raio X do tórax e crânio. Ocorre que até agora a paciente ainda não foi atendida.

O motivo, segundo sua sobrinha, Shaiane de Lima, é a falta de uma ambulância. “Ela ainda não fez nenhum desses exames radiológicos, pois as ambulâncias estão quebradas. Liguei na Central de Leitos e atendimento do SAMU e me informaram que iam continuar tentando ajeitar a única ambulância do Samu que está dando esse tipo de suporte para Rio Branco inteira, ou seja é só uma ambulância pra fazer esses transportes entre hospitais e pacientes positivados para Covid-19. A informação é a de que a ambulância da Fundhacre está quebrada há mais de um mês”, afirma Shaiane.

A sobrinha da paciente conta que foi no administrativo da Fundhacre em busca de explicações, mas se surpreendeu como o setor fechado e a informação de que só há expediente pela parte da manh. “Fui atrás da administração da Fundhacre, mas só trabalham no turno da manhã. Hoje vou novamente pra saber o que podem fazer. Quero saber onde estão enfiando esse dinheiro para o combate à Covid19, pois estou vendo minha tia morrendo sem assistência, solicitaram vaga ao INTO, mas não tem. Ela está sem diálise por duas sessões, pois somente lá no PS ou no Into fazem em pacientes com Covid19. Estavam fazendo nos positivados na Clínica do Rim, em frente a Fundhacre, mas não sei por qual motivo não estão mais”, destaca Shaiane.

A Secretaria Estadual de Saúde foi procurada, mas não se manifestou até o momento.