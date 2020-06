Gerlen convida Alysson para falar sobre gastos com a Covid-19

O líder do governo na Aleac, Gerlen Diniz (Progressistas), prestou solidariedade às vítimas da Covid-19 no Acre. “Estamos longe do fim, infelizmente”, observou.

Ele contrapôs o discurso de deputados oposicionistas pedindo pressa na aquisição de materiais e medicamentos, afirmando que o governo do Estado tem feito o que é possível diante os preços exorbitantes e um mercado diferenciado por conta da situação.

Ele disse que na próxima terça-feira o secretário Alysson Bestene deverá participar do Grande Expediente na Aleac para debater o atual panorama. “A melhor alternativa é os senhores deputados tratarem diretamente com ele”, disse Gerlen Diniz.

“O governador está se esforçando ao máximo”, afirmou o Líder. “Parece que as pessoas se acostumaram com a doença e não enxergam o quão perigoso ela é”, completou.