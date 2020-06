Fila de exames para Covid-19 é maior em Rio Branco, Brasiléia e Senador Guiomard

Nesta quarta-feira (24) ainda existem 476 testes (ou 1,7% dos exames) seguem aguardando resultado de exame laboratorial por PCR no laboratório Mérieux e Laboratório Central do Acre (Lacen) no Bujari (com 10 testes a serem analisados), Assis Brasil (12), Brasiléia (40), Cruzeiro do Sul (15), Porto Acre(19), Rio Branco (316), Senador Guiomard (38), Tarauacá (7), Epitaciolândia (1) e Xapuri (3).

Rio Branco, Brasiléia e Senador Guiomard são os que mais tem exames esperando na fila desta quarta-feira.

As notificações no Estado do Acre começaram a ocorrer a partir do dia 2 de março seguindo até o dia 15 daquele mês em média com 2 notificações diárias. Após a confirmação dos primeiros casos, no dia 17 de março, as notificações aumentaram de forma significativa.

A maioria dos municípios, no entanto, não tem exame aguardando resultado.

No Estado até o momento são 28.413 casos notificados, tendo sido 15.915 (56,0%) casos descartados, 12.022 (42,3%) confirmados.