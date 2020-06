Em junho, Acre tem média de 7 mortes por dia provocadas pelo coronavírus

O acumulado de mortes decorrentes do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Acre teve um número de 157 nos últimos 22 dias do mês de junho. No dia 31 de maio o estado tinha 148 mortes, já no dia 22 de junho esse número já havia aumentado para 305. Esse resultado dá uma média de 7,13 óbitos por dia entre 1° a 22 de junho.

Em relação ao número de novos casos de Covid-19 registrados em junho até o momento, o Acre teve em 22 dias 5.320 novos infectados confirmados pela secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Isso representa uma média de 241,8 casos por dia. Até esta terça-feira, 23, o estado tinha 11.810 pessoas contaminadas e 6.471 altas médicas.

Agora, o número de óbitos subiu para 321 e dos 27.806 exames analisados, 15.637 apresentaram resultado negativo para a doença. O Acre ainda em cerca de 360 casos em análise no laboratório Charles Mérieux.