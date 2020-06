Edvaldo pede empatia da sociedade com tragédia da Covid-19

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) fez um duro discurso contra os fatores que promovem o avanço da Covid-19 no Acre. Na sessão remota desta quarta-feira (24) o parlamentar disse que as mortes em série não causam mais espanto.

“Não podemos de forma nenhuma nos acostumarmos com os números, achar que a estatística é normal porque a gente começa a deixar de dar importância para a grave crise sanitária que estamos vivendo”, disse o deputado.

Magalhães pede que as questões sejam tratadas com o sentimento de perder. “16 irmãos nossos morreram de Covid-19 em 24 horas no Acre”.