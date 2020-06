“Cadê os testes? Cadê os medicamentos?”, questiona Duarte

O deputado Roberto Duarte (MDB) disse nesta quarta-feira (24) que observou o boletim da Secretaria de Saúde quanto aos casos de Covid-19 no Acre e diz não conseguir entender os dados no portal Transparência da Covid de Insumos do Ministério da Saúde.

Foram encaminhados ao Acre 69.724 testes de PCR e 25,3 mil testes rápidos pelo Governo Federal. “Muitas pessoas não conseguem fazer o teste porque são poucos, segundo o governo do Estado”, disse, citando os sintomas pelos quais os médicos autorizam a testagem.

“Quando a pessoa chega na UPA com um sintoma ou dois dizem pra ir casa, tomar um chazinho e voltar quando tiver os três sintomas”, diz o deputado do MDB.

Com isso, Duarte retoma seus questionamentos acerca do aporte de recursos e materiais para o enfrentamento da pandemia. “Onde estão os testes? Onde estão os medicamentos?”, pergunta.

As pessoas vão à UPA e saem de lá sem o medicamento da Covid-19. “Não vou aceitar a desculpa da falta de dinheiro. É incompetência. Estamos lidando com vidas e não com números”, afirmou.