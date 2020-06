Acre ultrapassa a marca de 12 mil infectados pela Covid-19 e mortes chegam a 326

O estado do Acre já tem mais de 12 mil pessoas infectadas pela Covid-19. É o que diz o boletim divulgado no final da manhã desta quarta-feira, 24, pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre.

Com 212 novos casos, o número de diagnósticos positivos subiu de 11.810 para 12.022.

O boletim também confirma 5 novas mortes nas últimas 24 horas. São duas pessoas do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades entre 50 e 83 anos. Três são de Rio Branco, uma de Xapuri e outra de Acrelândia. O número total de óbitos agora é de 326.