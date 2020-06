Acidente de trânsito mata educador físico de 33 anos no dia de seu aniversário

O instrutor de educação física Cléo Gondim morreu nesta quarta-feira, 24, no dia em que completou 33 anos de vida. Ele faleceu vítima de um acidente de trânsito ocorrido na cidade de Guajará, no Amazonas, situada a 20 quilômetros de Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações, um carro colidiu na motocicleta em que ele conduzia e levava a companheira, identificada como Kaigila. Segundo testemunhas, após a batida, a moto foi jogada para o alto, pegou fogo e os dois sofreram várias fraturas.

O casal foi levado para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, em estado grave. O homem não resistiu e morreu na unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o acidente.