Povo Yawanawá, no alto do Rio Gregório, tem primeiro caso de Covid-19 confirmado

Olá meus irmãos e txais. Sou Biraci Jr Iskû Kua Yawanawa, morador e liderança da Aldeia Nova Esperança, T.I. Rio Gregório, localizada no município de Tarauacá – AC. TENHO RECEBIDO ALGUMAS MENSAGENS DE VÁRIOS LUGARES E PESSOAS ME PERGUNTANDO SE O VÍRUS DO COVID 19 HAVIA CHEGADO EM NOSSA ALDEIA. Primeiramente, nosso território é divido em 8 comunidades, cada uma delas com sua liderança, alguns compactuam de projetos, pensamentos iguais aos outros, sendo que outros tem sua forma própria de conduzir sua comunidade. Mais que no geral somos uma família, o Povo Yawanawa e que acima de qualquer situação todos queremos o bem comum de nosso Povo. Ontem fui avisado pela Cordenadora do DSEI -Vale Juruá , que uma equipe de saúde veio até a primeira Aldeia de nosso território e um morador havia testado POSITIVO para o Covid e com isso CONFIRMA-SE o primeiro caso no meio do nosso Povo. Contudo, continuamos em nossas comunidades se medicando com nossas plantas tradicionais, principalmente os chás de ervas das quais conhecemos. Uma virose de uma gripe muito forte passou por nossa comunidade, mas, todos recuperando e seguimos com nossas atividades. Na Aldeia Nova Esperança onde vivo e juntamente com meu pai Nixiwaka que mora na Aldeia Sagrada, estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para que tudo continue bem e recuperar nossos parentes que ainda estão gripados. Cada um tem uma forma de encarar seus desafios e problemas, e querer fazer JULGAMENTOS ou tentar achar um CULPADO para o que acontece, na maioria das vezes não é o CORRETO nem tampouco conveniente para o momento. Esse momento delicado está deixando todos muitos sensíveis, principalmente psicologicamente falando, então é momento de bastante reflexão e cautela. Contamos com todos nesse momento, mais principalmente rogamos ajuda a NUKE SHENI que é ele quem nos cuida e nos guarda. Nos mantemos em corrente de rezos e emanando energia a todos que estejam necessitando. Hoje estamos realizando um grande dia de COLETA DE ERVAS E PLANTAS para fazer uma grande produção de CHÁS, pois estas plantas sim são poderosas e sabem de verdade o que cada um tem e o que cada um precisa ser ajudado. Fiquem todos bem e se cuidem!! 🍀🏹🐗🙏