Plataforma online para assistir videoaulas está fora do ar um dia depois de ser lançado

O governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEE) lançou nesta segunda-feira, o programa “Escola em Casa”, que consiste na oferta de videoaulas, audioaulas, e acesso a plataforma digital para alcançar todos os alunos do estado do Acre, durante o período da pandemia.

A SEE anunciou que os estudantes que por algum motivo não conseguirem assistir as videoaulas, a plataforma https://www.educ.see.ac.gov.br/ estaria com o material disponível.

Acontece que diversos estudantes que tentaram acessar a plataforma desde ontem não conseguiram. O site está fora do ar um dia após ser lançado. Quem não assistiu a videoaula ao vivo, não conseguiu acompanhar o conteúdo na plataforma, como prometido.

A Secretaria de Educação divulgou um comunicado prometendo restabelecer o serviço até o final desta terça-feira, 23.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) do Acre informa que, devido às sucessivas quedas de energia ocorridas nesta segunda-feira, 22, na região onde está situada a sua sede, a plataforma “Educ”, na qual ficarão disponíveis as videoaulas e audioaulas, após as transmissões pelas emissoras de rádio e televisão, ficou fora do ar.

O serviço está sendo restabelecido e até o final desta terça-feira, 23, as aulas do primeiro dia de transmissão estarão disponíveis. O endereço da plataforma é: www.educ.see.ac.gov.br.

Informamos ainda que, à exceção dos imprevistos, todas as aulas transmitidas, tanto pela Rede Amazon Sat quanto pelas Rádios Aldeia FM, Difusora Acreana AM e Verdes Florestas FM, serão disponibilizadas na Plataforma Educ sempre no dia posterior à exibição.

Rarismar Bezerra

Chefe do Departamento de Mídias Digitais