O PT vem com tudo!

Em seu livro “A Origem das Espécies”, o naturalista britânico Charles Darwin, apresentou a sua “Teoria da Evolução”, que até hoje serve para muitas especulações. Entre elas a de que na natureza quem sobrevive não é o mais forte, mas o que melhor se adapta ao ambiente. A família do coronavírus explica bem essa realidade. Invisível e mortal.

Trazendo o exemplo (meio bronco) para a arena política, o PT que foi nocauteado nas urnas em 2018 e escorraçado da prefeitura em 2020 começa a se adaptar à nova realidade para sobreviver: Terá candidato próprio, fará coligações e aposta todos as fichas na fidelidade dos 18% de filiados e simpatizantes que saíram para votar contra o presidente Jair Bolsonaro no 2º turno das eleições na capital, quando o partido já era terra arrasada em todo o país, pior no Acre.

O PT nunca esteve em toda sua história mais unido do que agora. Bons nomes para disputar a eleição em Rio Branco têm de sobra. A questão não é um nome, mas uma ideia, um projeto que agregue todos as lideranças. Alguém acha, por exemplo, que Raimundo Angelim, Marcus Alexandre, Jorge Viana, Binho Marques, Léo de Brito, Sibá Machado, Tião Viana, Nazaré Araújo, Márcia Regina, Nilson Mourão e a Chica Marinheiro estarão fora da próxima eleição? Como se dizia no seringal: “Só estou tu”!!

. Enquanto os partidos da base do governo brigam, o PT organiza seu exército na surdina e se prepara para o enfrentamento!

. A prefeita Socorro Neri (PSB) vive o drama de tentar convencer as pessoas de que suas decisões sobre a pandemia são para o bem delas e não para o mal;

. O mesmo ocorre com o governador Gladson Cameli (Progressista).

. Bom seria se a eleição este ano fosse para um mandato tampão de dois anos; em 2022 se faria eleições gerais no país.

. É pedir demais para uma elite política em que a única coisa sólida é o poder e o dinheiro.

. Não mentir é um imperativo categórico!

. É exatamente o governo federal não deveria fazer sobre dados da pandemia da Covid-19; também é pedir demais!

. Dos partidos nanicos que devem disputar a eleição, a pré-candidatura do Avante com Jarbas Soster está muito bem organizada.

. Dos partidos tidos como grandes a pré-candidatura do PSDB melhor organizada e estruturada é a de Minoru Kinpara.

. Aliás, organização é uma marca do Minoru.

. Queimada ilegais por todo lado; a humanidade está fadada ao fracasso!

. Aliás, de uma maneira ontológica, a vida, com a morte sempre à frente é um fracasso total para os descrentes.

. Para os crentes no 2º plano é um mistério!

. E que mistério!

. Quem será realmente o candidato a prefeito que o governador Gladson Cameli irá apoiar também é um ministério finito.

. Já, já a gente sabe!

. Lá de Cruzeiro do Sul ele mandou recado com endereço certo na capital:

. “Não adianta pressão nem muitos menos os meus aliados escolherem candidatos e pedirem que eu apoie”.

. Viu, eu não disse!

. “O que é alienação”, me perguntando aqui a Maria Rosa…

. É passar a vida toda assistindo novelas da Globo!

. Bom dia!