Zen diz que sem testagem em massa situação pode piorar

“Não quero ser profeta do caos”. A declaração do deputado Daniel Zen foi feita nesta terça-feira (23) em relação ao pronunciamento da semana passada quanto aos números da Covid-19 no Acre. Com base em estimativas técnicas, Zen disse em sessão passada da Aleac que em poucos dias seriam mais de 300 mortos e mais de 10 mil casos positivos da doença.

Esses números foram ultrapassados e Zen quer a votação da lei de sua autoria para criação da comissão especial de deputados visando o monitoramento da pandemia.

Ele vê que o decreto de Gladson está correto para retomada das atividades mas faltam algumas coisas. Há ausência de informações, por exemplo, para análise de dados. “Não basta simplesmente decretar. Tem de fiscalizar o cumprimento das medidas. Se você estabelece indicadores essas informações tem de ter lastro na verdade”, avaliou o parlamentar do PT.

Ele quer testagem em massa. “Se não tiver isso, nada vale”, garante. O governo tem acertos mas para funcionar tem de ter dados verdadeiros.