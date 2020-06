Maioria das cidades do Acre tem entre 101 e 500 casos confirmados de coronavírus

A maior parte dos municípios acreanos tem entre 101 e 500 infectados pelo novo coronavírus. O dado divulgado pelo boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira, 23, mostra que são 15 as cidades que apresentam esse mesmo índice de contaminados. Conforme a distribuição dos casos confirmados por município, Rio Branco é a única em que a quantidade de pessoas com Covid-19 ultrapassa os 2 mil casos.

As 15 cidades que tem entre 101 e 500 infectados são: Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Capixaba, Bujari, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima. Apenas três municípios apresentam menos de 50 casos de contaminação pelo coronavírus no Estado, são eles: Porto Walter (49), Jordão (30) e Manoel Urbano (45).

Nesta terça-feira, o Acre chegou ao número de 11. 810 infectados pelo vírus. O número de mortes decorrentes da doença chegou a 321 e as altas médicas já somam 6.471. Até o momento, 27.806 pessoas já foram avaliadas por exames e, destes, 15.637 exames deram resultado negativo para Covid-19.