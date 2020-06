Histórica, praça Getúlio Vargas tem obras de recuperação retomadas em Xapuri

Uma das obras mais esperadas e reivindicadas em Xapuri na atualidade é a restauração da praça Getúlio Vargas, um dos locais mais apreciados pelos moradores mais antigos da cidade, mas que teve a sua importância relegada por seguidas administrações, entre as quais a primeira do atual prefeito, Ubiracy Vasconcelos (PT), entre os anos de 2009 e 2012.

Iniciadas no começo deste ano, as obras foram paralisadas pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). Passado o momento considerado mais difícil, a prefeitura anuncia a retomada dos serviços e prevê a reinauguração da nova praça, com a restauração do Coreto Municipal e a retomada da Banda de Música D. Júlia Gonçalves Passarinho, para o próximo mês de novembro.

Entre os motivos para o espaço público ser considerado histórico, está um que sobrevive à ausência de registros documentais. Um pouco abaixo da praça está a Fonte do Bosque, que teria sido usada pelo herói Plácido de Castro e seus soldados seringueiros momentos antes de abordar Juan de Dios Barrientos, o intendente boliviano, na eclosão da Revolução Acreana.

“É um local histórico, um espaço de lazer e de cultura que a nossa população reivindica há bastante tempo. É uma obra que, com certeza, vai contribuir e muito para o embelezamento da cidade e para a elevação da autoestima dos munícipes”, afirma o prefeito da cidade, que desde a sua primeira gestão encontrou dificuldades para restaurar o lugar.

O principal entrave para a realização da obra era a necessária retirada do espaço da praça de um bar que se tornou tradicional por muito anos, o “Bebum”. Ao mesmo tempo em que era um dos pontos mais frequentados da cidade, o estabelecimento era criticado por muitos por sua localização, e o município passou anos sendo cobrado por sua retirada do âmbito da praça.

Depois de muitas discussões em busca de uma solução que contemplasse, ao mesmo tempo, a precisão da retirada do bar da praça e a manutenção dos empregos e da renda gerada pelo empreendimento, a prefeitura decidiu dedicar um espaço dentro do projeto de recuperação do patrimônio público que incluísse as atividades comerciais praticadas naquele entorno.

Assim, a praça receberá uma readequação em sua parte lateral, que realocará comerciantes já instalados em suas cercanias e contará com três quiosques e uma área aberta estilo calçadão, onde funcionarão o Bar e Lanchonete Bebum (quiosque), o Café da Dona Maria (quiosque), o Tacacá do João (quiosque), o Trailer do Kiko (calçadão) e o Trailer da Negona (calçadão).

O projeto de revitalização da praça está cadastrado no Sistema de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – SICONV – sob o nº 846972/2017. Os recursos são oriundos de uma emenda parlamentar do ex-deputado Léo de Brito (PT). São R$ 490 mil repassados ao município via convênio com o Ministério do Turismo, ainda no final de 2019.