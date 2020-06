Governo do Acre publica orientações sanitárias para retomada das atividades comerciais

Você já deve ter ouvido falar que por causa da pandemia da Covid-19, mesmo quando o período mais crítico passar e as atividades comerciais voltarem, a vida nunca mais será a mesma.

É exatamente essa a impressão que se tem ao ler as orientações sanitárias que devem ser obedecidas para a retomada das atividades comerciais publicadas em edição extra do Diário Oficial na noite desta segunda-feira, 22.

Para a população – a orientação é lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou, alternativamente, higienizar as mãos com álcool em gel 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); usar máscaras em todos os ambientes, incluindo lugares públicos e de convívio social; não compartilhar objetos de uso pessoal, como telefones celulares, máscaras, copos e talheres, entre outros; evitar situações de aglomeração; manter distância mínima de 2 (dois) metros entre pessoas em lugares públicos e de convívio social; se estiver doente, com sintomas compatíveis com a COVID-19, tais como febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza, com ou sem falta de ar, evitar contato físico com outras pessoas, incluindo os familiares, principalmente, idosos e doentes crônicos, além de buscar orientações de saúde e permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias.

Quem é do grupo de risco – idosos, portadores de doenças crônicas, portadores de cardiopatias, quem tem algum tipo de problema respiratório, diabetes, grávidas ou em puerpério, devem permanecer em casa e realizar serviço em regime de “home office” ou teletrabalho.

No trabalho – a orientação é não cumprimentar as pessoas, sejam colegas trabalhadores/colaboradores ou clientes, com aperto de mão, abraço, beijo ou outro tipo de contato físico; manter os cabelos presos e não utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços, para assegurar a correta higienização das mãos; utilizar o Termômetro Digital Infravermelho de Testa para aferir a temperatura dos colaboradores na chegada ao ambiente de trabalho; alternar dias de comparecimento entre os funcionários nas equipes; considerar jornadas de trabalho menores nos primeiros meses.

Até o velho cafezinho tem que acabar, pelo menos em conjunto, já que a orientação é modificar qualquer serviço de café/cantina/sala de almoço para eliminar pontos de maior aglomeração de pessoas; Os elevadores devem operar sempre com 1/3 de sua capacidade oficial. Se necessário, deve ser designado colaborador utilizando máscara para organização da fila e entrada de pessoas, mantendo a distância mínima de 2 (dois) metros entre os usuários.

O decreto também orienta como os clientes devem proceder. Prefira solicitar serviço por “delivery”, compra por telefone ou internet; Se for do grupo de risco não saia de casa! Peça ajuda a um familiar, amigo ou vizinho sem ter contato físico com a pessoa; não utilizar bebedouros coletivos; não permitir que outras pessoas toquem em seus cartões de crédito ou débito na hora do pagamento. Evite pagar com dinheiro; permaneça no estabelecimento o menor tempo possível, dessa forma, planeje sua compra ou atividade antes de sair de casa; realize a higienização das mãos ao entrar e no estabelecimento, acessar balcões de atendimento e “caixas” e ao sair do estabelecimento; evitar rir, conversar, manusear o telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e boca, durante sua permanência no interior do estabelecimento; ao chegar em casa, higienizar as mãos e antebraços com água e sabão, além de higienizar, adequadamente, todos os produtos e as embalagens dos produtos comprados nos estabelecimentos comerciais.