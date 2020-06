“Eu respeito o governador, mas eu vou de Bocalom”, diz Petecão

Escolhido pelo governador Gladson Cameli para ser o articulador da campanha progressista em Rio Branco, o senador Sérgio Petecão (PSD) disse no início da tarde desta terça-feira, 23, que independente da declaração do chefe do Palácio Rio Branco de apoiar a atual prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), nas eleições deste ano, ele seguirá apoiando Tião Bocalom.

“Há 5 dias tivemos uma reunião e falei para o Gladson que respeitava a opinião dele, mas eu vou de Bocalom. Eu dei minha palavra e não posso mudar”, disse o senador.

Petecão afirmou que mesmo respeitando, não entende a posição de Cameli. “Eu não entendo o que leva ele a apoiar uma candidata de fora do seu grupo político, mas eu respeito”, disse o Coordenador da Bancada Acreana em Brasília reforçando que o desejo de ter Bocalom candidato é compartilhado também pelo deputado José Bestene e demais lideranças progressistas.

O senador reforçou ainda que o fato de Gladson apoiar outro candidato e ele outro, não é um ato de rompimento. “Da minha parte não tem isso. Eu sou amigo do Gladson e quero o melhor para o Acre”.