Enquanto Gladson se “derretia” por Socorro, Bocalom e Marfisa tiravam fotos para campanha

A declaração do governador Gladson Cameli de apoiar a candidatura da atual prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), na manhã desta terça-feira, 23, caiu como uma bomba no meio político e a movimentação nos bastidores ficaram intensas de uma hora para outras.

Em paralelo a vontade do chefe do executivo, o pré-candidato a prefeitura pelo Progressista, partido de Gladson, estava na manhã de hoje num estúdio em Rio Branco tirando fotos para campanha ao lado de sua pré-candidata a vice, a ex-deputada federal Marfisa Galvão, esposa do senador Sérgio Petecão.

O ac24horas apurou que Bocalom já estaria ciente das declarações de Cameli em apoio a Neri. A reportagem tentou falar por telefone com o ex-prefeito de Acrelândia, mas ele não atendeu.