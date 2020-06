Em voo de paratrike, Antônio Klemer ora por Rio Branco no dia do seu aniversário

Cumprindo um desafio que lhe foi proposto por internautas e telespectadores do programa Antônio Klemer Agora!, transmitido na Super ADTV, canal 44.1 HD, o apresentador, que também é membro da Igreja Assembleia de Deus em Rio Branco, irá mostrar um voo de paratrike duplo que realizou com o experiente Josenir Melo. Na ocasião, ele fez uma oração pelo Acre diante das adversidades enfrentadas pelo Estado.

O sobrevoo feito pela cidade de Rio Branco será mostrado a partir das 11 horas desta terça-feira, 23, durante o programa de TV e nas plataformas digitais da Assembleia de Deus, como no YouTube (AD RIO BRANCO). “É uma experiência sobrenatural indescritível. Vou orar a mais de 1 mil metros de altitude”, diz Klemer.

A ideia também partiu de um projeto que ele vem desenvolvendo há alguns dias em comemoração ao seu aniversário, celebrado em 21 de junho. “É um aniversário solidário. Estamos fazendo uma semana de programação com uma live que começou no último domingo e vai terminar dia 28 visando arrecadar donativos pra doar ao Departamento de Assistência Social da igreja, que auxilia famílias em situação de risco. Tudo que for arrecadado vai ser doado a essas pessoas”, explica.

A oração nas alturas leva em consideração o momento pelo qual passa o Acre e o mundo por conta da pandemia e demais problemas que afligem a população. “É uma oração por Rio Branco, pelo Acre e pelas nações”, salienta Klemer.