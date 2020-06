Eduardo Farias diz que é muito melhor pegar Covid-19 agora do que há dois meses atrás

O médico infectologista e vereador Eduardo Farias (PCdoB) afirmou nesta terça, 23, que atualmente é melhor pegar Covid-19 nesse momento do que a dois meses atrás.

Na explicação, o médico que tem atuado na linha de combate ao vírus, relatou que no começo da pandemia muitos colegas ficaram “desesperados” por conta de não ter um protocolo de atendimento seguro.

Segundo ele, a condição de atendimento é muito melhor hoje do que há dois meses atrás.

“De fato, nós temos uma divisor de águas entre aplicação do protocolo, que contempla o corticoide e o anticoagulante, e após isso, nós tivemos uma redução imensa de internações e de casos na UTI a partir da implantação deste protocolo, que precisa ser implantado na medida correta e no tempo correto e o médico sabe esse tempo. Daí, mais uma vez a importância de ter jogado na tal achatamento da curva. Quem apostou e se isolou para não pegar covid, se pegar hoje é muito melhor. Claro que o ideal não seria pegar em nenhum momento, mas é muito mais seguro pegar hoje do que há dois meses atrás”.

Ao concluir sua fala, o médico lamentou a falta de medicamentos para o tratamento de pacientes, que pode causar a morte de muitos acreanos.