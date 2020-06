Com 125 casos confirmados de Covid-19, prefeito de Epitaciolândia decide liberar cultos

O prefeito de Epitaciolândia, Sebastião Flores, publicou nesta terça-feira, 23, decreto autorizando a realização de cultos religiosos.

Em sua justificativa, o gestor afirmou que constam 125 casos confirmados de Covid-19. Desse total, 93 com alta médica. Ele alegou ainda que a disseminação da doença no município encontra-se em baixa escala.

Segundo o decreto, as igrejas poderão disponibilizar no máximo 30% de sua capacidade do espaço e terão que orientar os fiéis a lavarem as mãos com sabão líquido; papel toalhas e/ou álcool etílico hidratado 70º INPM

disponibilizados na entrada do templo.

As igrejas terão que colocar cadeiras individuais com distanciamento mínimo de 2 metros. A higienização das cadeiras e banheiros deverá ser realizada com desinfecção completa das superfícies com álcool a 70º ou sanitizantes de efeito similar, além de limpeza de rotina antes e após o evento religioso.

Os fiéis serão obrigados a utilizar equipamento de proteção individual, caracterizado no mínimo com máscaras

O prefeito proibiu a entrada de pessoas que encontram-se no grupo de risco, conforme orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde.