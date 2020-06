Carro fica preso em cratera nas proximidades da Casa de Chico Mendes, em Xapuri

Um veículo Volkswagen Fox quase foi tragado por um grande buraco que se abriu em um bueiro que passa sob a rua Pio Nazário, região central de Xapuri, na tarde desta segunda-feira (21).

O incidente ocorreu quando o casal Ariela Lopes e Luciano Rodrigues saía de um escritório de contabilidade localizado nas imediações da Casa de Chico Mendes, ponto turístico da cidade.

De resguardo por ter dado à luz há 15 dias, Ariela disse ao ac24horas que ninguém se machucou no episódio, mas que ficou em choque com a intensidade do susto que levou.

“Quando saímos e fomos fazer a volta caímos no buraco, que não tinha sinalização. Por pouco o carro não caiu todo lá. Os tijolos estavam caindo porque estava desbarrancando”, afirmou.

Procurado, o prefeito Ubiracy Vasconcelos explicou que um bueiro coletor de outras ruas cedeu abrindo a cratera. Ele garantiu que o buraco seria sinalizado de imediato e isolado adequadamente.

O gestor também prometeu que o bueiro será consertado no prazo de 72 horas e informou que já havia entrado em contato com os donos do veículo e se comprometido com ressarcimento dos danos.