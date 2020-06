Acre registra 16 óbitos e 271 novos casos nas últimas 24 horas, mostra boletim da Sesacre

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou a morte de mais 16 pessoas por causa da Covid-19. Agora, o estado acumula 321 óbitos. De acordo com o boletim parcial desta terça-feira, 23, são 9 pessoas do sexo masculino e 7 do sexo feminino, com idades entre 34 e 95 anos.

Já em relação aos novos casos, o total chegou a 11.810 com os 271 novos diagnósticos positivos nas últimas 24 horas.

Os números de casos e de mortes são componentes que entram no cálculo que deve dizer em qual nível os municípios se encontram para decidir se reabre ou não as atividades comerciais. Nesta terça-feira, todas as cidades acreanas está no nível vermelho, o mais crítico de todos.