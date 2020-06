Servidores públicos do Acre devem receber seus salários no dia 30

Os cerca de 40 mil servidores do Estado devem receber no próximo dia 30 de junho os seus salários. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira, 22, pela secretária de Fazenda Wanessa Brandão.

O ac24horas apurou que mais de R$ 260 milhões devem ser injetados na economia do Acre a partir do dia 30. O governo também já anunciou que no dia 15 de julho estará adiantando os 50% do 13º salário dos servidores, que deve incrementar mais R$ 130 milhões.

Diferente do inicio do ano, onde existia um calendário diferenciando as datas de recebimento, seguindo o mesmo o planejamento do mês maio, em junho o pagamento será feito em apenas um dia.

Os servidores poderão acessar a versão digital do contracheque, por meio do site www.contracheque.ac.gov.br ou pelo aplicativo disponível gratuitamente para sistema operacional Android. Nestes canais, os servidores podem obter, ainda, informações sobre o calendário de pagamento, cédula C, dentre outros serviços.