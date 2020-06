Rio Branco manterá comércio fechado: “vamos endurecer fiscalização”, diz Socorro Neri

A prefeitura de Rio Branco decidiu descartar a flexibilização do comércio proposta pelo governo do Estado e manter os estabelecimentos fechados até o dia 30 de junho. A prefeitura de Xapuri também vai manter as medidas de isolamento social até o final deste mês, conforme decreto municipal. O plano Convívio sem Covid, que será apresentado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) nesta segunda-feira, 22, não vai interferir nas decisões da prefeita Socorro Neri (PSB).

A ideia é usar metodologias científicas para, só assim, permitir o funcionamento das atividades econômicas com auxílio de regras sanitárias. Em entrevista concedida ao Jornal do Acre nesta segunda, Neri afirmou que o governo vai estabelecer quatro fases para a concretização da reabertura gradual do comércio. Cada uma delas caracterizadas com base em indicadores que possam corresponder ao enfrentamento ao novo coronavírus.

“Hoje teremos a publicação dessa metodologia. Cada fase vai corresponder a um grau maior de emergência desse problema que estamos enfrentando. Rio Branco se encontra ainda na fase mais crítica. Não podemos falar nesse momento em abertura [do comércio]”, disse a prefeita.

Mesmo com a apresentação do plano de reabertura gradual proposto pelo governo, as prefeituras irão decidir se aderem ou não ao Convívio sem Covid. “Nessa fase em que se encontra Rio Branco, na fase vermelha, não há condição de fazer abertura do que ainda não está aberto, pelo contrário, precisamos fazer manutenção da fiscalização ainda maior para que as medidas sejam cumpridas”, afirma Neri.

A prefeitura destaca é preciso ter policiamento maior, tendo em vista que Rio Branco é a cidade com maior índice de infectados pelo coronavírus, com 5.985 casos já confirmados.