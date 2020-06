Rio Acre atinge marca de 2,62 metros nesta segunda-feira (22)

Assim como vem ocorrendo nas demais cabeceiras do Rio Acre, na capital acreana o manancial registrou baixo nível nessa segunda-feira (22). Apesar de preocupante, a situação já era prevista pelos órgãos de Defesa Civil do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Acre, o rio teve uma baixa significativa entre o final do mês de maio e o início de junho, chegando a ter um decréscimo diário de 20 a 40 centímetros no nível do rio.

A previsão, conforme autoridades locais, era de que o manancial baixasse ainda mais o nível das águas, devido à ausência de chuvas nesta época, e foi o que aconteceu. A situação obriga o poder público e os moradores a se preparem para, provavelmente, um desabastecimento de água nas cidades.

“Não só em Rio Branco, mas em todas as outas cidades a tendência agora é que as chuvas comecem a diminuir. Elas já diminuíram desde a segunda quinzena do mês de abril”, disse Major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros.