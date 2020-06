Reclamações e queixas trabalhistas já podem ser feitas via internet no Acre

Acreanos e rondonienses que não tenham advogado podem fazer reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho apenas preenchendo o Formulário de Atermação Virtual na página do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

O interessado em entrar com uma ação trabalhista deverá disponível na página. Caso haja dificuldades ou dúvidas no preenchimento, o usuário tem a opção de escolher o Formulário Simplificado, no qual irá informar somente o nome, telefone e cidade onde ocorreu a prestação de serviços. Após o envio das informações, um atendente do Tribunal entrará em contato. Poderá, ainda, contactar-se, diretamente via WhatsApp, pelo número (69) 99962-2907.

Se preferir, a pessoa tem a opção do Escritório Corporativo da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado em que estiver – Rondônia ou Acre – e ter a demanda atendida por meio de advogado. Nesta opção haverá a cobrança de honorários advocatícios pelo profissional contratado. Os contatos estão disponíveis na página da Atermação Virtual.

O usuário terá prazo máximo de 48 horas para enviar a documentação, a contar do dia do atendimento virtual, podendo fazer através do e-mail [email protected] ou WhatsApp (69) 99962-2907.