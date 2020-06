Queimada ilegal na estrada do aeroporto atinge garagem de ônibus

Uma queimada urbana ocorrida por volta da 15 horas desta segunda-feira, 22, na estrada que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, capital do Acre, precisou do apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros para minimizar os danos causados pelo fogo.

No local da queimada ilegal, situado após a Usina de Arte, próximo ao Polo Moveleiro, as chamas estavam muito altas, inclusive impedindo a visão dos motoristas na rodovia. “A queimada também ameaçou as edificações que tem por ali, inclusive uma garagem de ônibus bem próximo do local em que estava queimando”, disse o major Cláudio Falcão.

Graças à intervenção rápida dos militares os problemas ocasionados pela queimada não foram maiores. O Acre já registrou neste mês de junho o dobro de ocorrências de queimadas urbanas em relação ao ano passado.

Em 2020, já são mais de 1,3 mil ocorrências contra 700 registros em 2019. Especialistas têm alertado que a fumaça pode agravar a situação de pandemia da Covid-19, por conta de problemas respiratórios.