MS credencia Centros de Atendimento à Covid-19 em Sena Madureira e Cruzeiro do Sul

O Ministério da Saúde credenciou, nesta segunda-feira (22), Centros de Atendimento para enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus. Os Centros de Atendimento são estruturas auxiliares, que servem para identificação precoce dos casos, com atendimento adequado das pessoas com síndrome gripal (SG) e Covid-19, no Sistema Único de Saúde (SUS).

Os Centros de Atendimento podem identificar e tratar os casos com sintomas leves de coronavírus. Estes estabelecimentos possibilitam que os demais serviços oferecidos nas unidades de saúde da Atenção Primária, como cuidados com a saúde da criança, consultas de pré-natal, acompanhamento de pessoas com doenças crônicas como diabetes e hipertensão, sejam mantidos e retornem à rotina habitual.

Duas unidades em Cruzeiro do Sul e uma em Sena Madureira foram habilitadas no Estado do Acre. Os Centros de Atendimento estão disponíveis para todos os municípios brasileiros que solicitarem credenciamento. No Brasil, 807 unidades estão credenciadas.

Estas unidades atuam como ponto de referência da Atenção Primária à Saúde (APS) e buscam também conter a transmissibilidade do coronavírus, ao reduzir a ida de pessoas com sintomas leves aos serviços de urgências ou hospitais, além de deixar a procura das unidades de saúde para manutenção e retorno do atendimento de rotina.