Morre no PS, Willian Modesto, advogado e irmão do poeta Mauro Modesto

Willian D’avilla Modesto, advogado, é mais uma vítima da Covid-19.

Muito conhecido, Willian era irmão do poeta Mauro Modesto e tio do diretor de operações da TV Acre, Wiliam Gualberto Modesto.

Willian estava na Unidade de Terapia Intensiva do Pronto Socorro de Rio Branco, infectado com o novo coronavírus e acabou falecendo no início da tarde desta segunda-feira, 22.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Willian Modesto lembrando que foi um importante profissional da advocacia nos setores público e privado.

Leia a nota da OAB:

NOTA DE PESAR

É com profunda comoção que a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), manifesta o seu pesar pelo falecimento do advogado William D’Ávila Modesto. O óbito ocorreu nesta segunda-feira, 22, no Pronto Socorro de Rio Branco em decorrência da Covid-19.

Irmão do poeta Mauro Modesto e tio de Mauro Ulisses Modesto, procurador de Estado, o Sr. William foi um importante e ativo profissional nos setores público e privado, se destacando na advocacia acreana com brio e respeito junto aos colegas de profissão.

O sepultamento será realizado hoje no Cemitério São João Batista, mas por orientação das autoridade de Saúde, o momento será fechado aos familiares mais próximos.

A Ordem estende as suas condolências e solidariedade à família e aos amigos, para que possam encontrar conforto neste momento de dor.

Rio Branco – AC, 22 de junho de 2020.

Diretoria da OAB/AC