Linha com cerol quase degola mulher no bairro Santa Inês, em Rio Branco

Por fração de segundos uma mulher identificada como Priscila Alves Oliveira, de 33 anos, por pouco não foi degolada no final da tarde desta segunda-feira (22) por uma linha de pipa (pepetas) com cerol.

A vítima, ao sentir a linha cortar o seu pescoço, conseguiu parar a motocicleta em que trafegava na rua Santa Inês no bairro Santa Inês no segundo distrito de Rio Branco, a tempo de evitar que a linha a degolasse.

Populares que presenciaram o acidente ao verem a mulher caída no asfalto e sangrando muito, acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) quando os paramédicos chegaram ao local, prestaram os primeiros atendimentos e conduziram a mulher ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo o médico do SAMU, Priscila sofreu um corte profundo na veia jugular e poderia ter morrido se estivesse em alta velocidade na motocicleta. O estado de saúde da paciente é estável.