Incêndio criminoso atinge loja de produtos automotivos em Rio Branco

Uma loja de produtos automotivos sofreu um incêndio por volta das 5 da manhã desta segunda-feira, 22, em Rio Branco. O estabelecimento localizado na rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, foi socorrido por uma guarnição de Incêndio do 3° Batalhão do Corpo de Bombeiros do Acre.

Ao chegarem ao local acionado, os militares perceberam as chamas concentradas no depósito da loja, situado nos fundos da empresa. “Sobre uma pilha de produtos de limpeza, a alta temperatura fez derreter parte do forro de PVC”, disse a equipe.

Segundo os bombeiros, o sinistro possivelmente pode ter sido causado por ato criminoso, pois, segundo o proprietário, a loja havia sido violada durante a madrugada e alguns itens foram furtados.

Os bombeiros afirmam que a rapidez da guarnição fez com que não houvesse vítimas no local. “Não afetou a estrutura do teto, nem as paredes”, afirmam os militares.