Graduação: pesquisa revela cursos com mais alunos matriculados nas universidades públicas

Levantamento mostra cursos das modalidades presencial e EAD

As universidades públicas são instituições conhecidas pela qualidade do ensino e por não exigirem pagamento de mensalidades. Por isso, seus cursos costumam ser bastante concorridos. Um levantamento da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp) listou os cursos mais procurados em universidades públicas do Brasil. A pesquisa realizada avalia os cursos mais escolhidos pelos estudantes brasileiros nas modalidades presencial e a distância (EAD).

A lista leva em consideração o número de matrículas em cada graduação. Conforme a pesquisa, o curso de Pedagogia aparece com o maior número de matriculados, tanto na modalidade presencial quanto a distância. Administração e Matemática são outros cursos em comum nas duas modalidades de ensino.

Confira a lista:

Cursos presenciais com mais alunos matriculados em universidades públicas

Pedagogia

Direito

Administração

Medicina

Engenharia Civil

Agronomia

Biologia (Licenciatura)

Sistemas de Informação

Matemática (Licenciatura)

Contabilidade

Cursos EAD com mais alunos matriculados

Pedagogia

Matemática (Licenciatura)

Administração Pública

Engenharia de Produção

Letras (Licenciatura)

Fonte: Agência Educa Mais Brasil