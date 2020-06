Gol vende passagens três vezes mais cara para passageiros do Acre; entenda

Em julho os voos da Gol de Porto Velho para Rio Branco serão às segundas, quartas, quintas, sextas e sábados.

Gol está vendendo passagens aéreas de ida e volta de Rio Branco para Brasília por R$ 1.297,83 para viagem entre os dias 6 e 9 de julho deste ano. Para os passageiros de Rondônia, os valores de Porto Velho para Brasília, são três vezes menores: R$ 389,83, preço de ida e volta e com todas as taxas incluídas. (confira nas imagens abaixo). O problema é que a mesma aeronave que fará o voo do Acre, também atenderá Porto Velho, não tendo justificativa para esse absurdo.

No mês de julho os voos da Gol de Rondônia e do Acre serão no formato circular. Isso significa que a aeronave que o passageiro de Porto Velho embarca no voo da Gol, mas faz uma parada em Rio Branco antes de seguir para Brasília. No sentido inverso a aeronave da Gol sai de Brasília, segue para Porto Velho e continua a viagem para Rio Branco. Na prática, os passageiros do Acre terão voo direto da Gol para Brasília e de Porto Velho a viagem se escala será sempre partindo de Brasília.

Uma das formas de fugir dos preços “salgados” praticados no Acre pela companhias aéreas, é comprar as passagens aéreas com antecedência. Quem for viajar no mês de agosto, por exemplo, encontra passagens de ida e volta de Rio Branco para Brasília, em voo direto da LATAM,por apenas R$ 488,00. Já os bilhetes de ida e volta de Rio Branco para Cruzeiro do Sul para viagem em agosto custam R$ 352,00. Em agosto a oferta de passagens aéreas baratas será maior para os consumidores do Acre. Leia aqui matéria sobre a retomada dos voos de Cruzeiro do Sul.

Em julho os voos da Gol de Porto Velho para Rio Branco serão às segundas, quartas, quintas, sextas e sábados. As decolagens de Rio Branco para Brasília serão às segundas, quartas, quintas e sextas. De Rio Branco para Porto Velho os voos serão somente aos domingos.

A Gol foi procurada pelo ac24horas para esclarecer a diferença de preços para os passageiro do Acre, mas na nota enviada para a nossa redação a companhia não explica os motivos. Com a palavra as entidades de defesa do consumidor do Acre.

Veja abaixo nota da Gol:

A curva de precificação praticada pela GOL tem um formato dinâmico, e esta permite que os diferentes perfis de Clientes tenham acesso ao transporte aéreo no País, seja ele corporativo ou de lazer. A Companhia disponibiliza as vendas de seus voos, em geral, 330 dias antes da partida, possibilitando aos Clientes que se planejam com maior antecedência consigam adquirir passagens mais baratas (estes geralmente são os que buscam lazer).

Este modelo faz com que as tarifas tenham oscilação constante –considera o tempo e também a ocupação da aeronave– permitindo que, em contrapartida, os passageiros que não conseguem se planejar e necessitam adquirir de última hora um bilhete também tenham opções disponíveis (muitos dos casos dos Clientes Corporativos, ou aqueles de viagens de emergência).

Passagens de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Rio Branco em AGOSTO

Partindo de Rio Branco (valores de ida e volta)

