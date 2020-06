Força tarefa irá organizar distribuição de materiais e habilitação de UTIs para Covid-19

Publicada nesta segunda-feira (22) no Diário Oficial da União, a portaria 1.587 institui, no âmbito do Ministério da Saúde, a Força Tarefa de Fundamentação durante o período de Emergência em Saúde Pública, de Importância Nacional por causa da Covid-19

Essa FT será responsável pela aquisição e distribuição de equipamentos, insumos e medicamentos; manutenção ou fortalecimento de serviços hospitalares; e habilitação de leitos de UTI para enfrentamento da pandemia de Covid-19.

A portaria assinada pelo ministro interino Eduardo Pazuello também indica critérios para qualificação dos beneficiários. Entre essas condicionantes está o número de casos acumulados por 100 mil habitantes.

Saiba mais: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.587-de-19-de-junho-de-2020-262754005