Eleições indefinidas!

Continua o impasse sobre o adiamento ou não das eleições municipais que devem ocorrer ainda este ano. A Associação dos Municípios do Brasil quer prorrogar o mandato por mais dois anos unificando o processo em 2022, quando acontece a eleição para presidente, Senado, governadores, Câmara, Federal e Assembleia Legislativa. Os líderes dos partidos na Câmara Federal sugerem o adiamento, mas para este ano. Duas datas são avaliadas: 1º turno no dia 15 de novembro (já foi no passado), e o 2º turno dia 26 do mesmo mês, ou, o 1º turno dia seis de dezembro e o 2º turno dia 20 de dezembro. Há também uma proposta para que a votação aconteça durante três dias consecutivos no início de outubro para evitar aglomeração por conta da pandemia da Covid-19. Quanto a isso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Barroso, disse que precisaria de mais R$ 1,6 milhão para a alimentação dos mais de 1,2 milhão de mesários, além de garantir a participação do Exército e da segurança noturna das urnas. Enquanto não se chega a uma conclusão, as convenções estão garantidas e o calendário eleitoral mantido.

“Quanto maior o poder, maior o abuso”. (Edmund Burke)

. Diógenes, um filósofo grego, andava em Atenas com uma lanterna acesa durante o dia; lhe perguntaram o porquê?

. “Ando a procura de um homem honesto”!

. Referia-se aos políticos da sua época que dirigiam a cidade-estado.

. A pandemia avançando e o pau quebrando na política!

. No Acre, mais de 11 mil casos e 300 mortes; os pesquisadores da Ufac tinham toda razão.

. O governador Gladson Cameli e os prefeitos têm feito o que podem para conter a doença, mas a casa está dividida.

. Se desde o início da pandemia o presidente Bolsonaro tivesse capitaneado o processo de combate ao coronavírus, hoje estaríamos voltando a vida normal.

. O cabo de guerra que ele estabeleceu com governadores e prefeitos levou a essa situação trágica.

. Afinal de contas são mais de 50 mil mortos!

. A esquerda usa a “arte pela arte” para atingir a sociedade conservadora, a extrema direita quer implantar o terror, a violência!

. Se um filósofo qualquer tivesse dito que “uma casa dividida não prospera” seria comentado, interpretado, ovacionado, mas como foi Jesus o preconceito impede.

. A pandemia está sendo muito ruim politicamente para os atuais prefeitos que vão tentar a reeleição.

. É o que dizem as pesquisas e o povo!

. A voz do povo é a voz de Deus!

. A chapa vai esquentar no combate à corrupção, a fonte é boa!

. Vi um nome numa lista que me paralisou, travou!

. É o velho e surrado ditado:

. Quem não ouve conselho, ouve coitado!

. Bom dia!