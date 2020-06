Drive-thru do shopping de Rio Branco muda de local após reclamação de clientes

Desde a última quarta-feira, 17, dezenas de estabelecimentos localizados no shopping de Rio Branco passaram a comercializar seus produtos no formato drive-thru – onde o cliente não precisa sair de dentro do veículo para adquirir uma compra. Ocorre que o local em que vinha sendo feita a retirada dos produtos é próximo à lixeira-geral do estabelecimento, fato que ocasionou algumas críticas dos clientes.

“Ele [drive-thru] está funcionando quase colado na lixeira geral do shopping, com sérios riscos de contaminação por contato ou por via aérea dos alimentos e dos clientes. E uma situação muito séria”, enviou um dos clientes ao ac24horas, que preferiu não ser identificado.

Procurado pela reportagem, o Via Verde Shopping informou que a partir desta terça-feira, 23, o serviço de drive-thru já será feito em outro local, na frente do estacionamento. “O Via Verde Shopping informa que fica longe, estamos seguindo todas as normas de higiene e segurança. A partir desta terça-feira passa para a frente do estacionamento do shopping e continuaremos com essa abordagem até que o governo publique o decreto de flexibilização do comércio”, explicou.

Sobre o serviço

O novo formato de venda na capital acreana veio após modificação no decreto governamental nº 6. 150 que continua suspendendo a reabertura da atividade comercial de estabelecimentos considerados não essenciais neste período de pandemia do coronavírus, mas autoriza o sistema de retirada de produtos no próprio empreendimento.

O estabelecimento diz estar “se adaptando neste momento de pandemia para que tanto os clientes quanto os colaboradores passem por este momento sem riscos e com novas experiências”.

O shopping de Rio Branco também divulgou algumas regras para que sistema funcione de maneira adequada: o horário de funcionamento será das 12h às 20h; o acesso para a retirada do produto deverá ser feito pela Doca (local de embarque e desembarque de produtos); o tempo de tolerância para permanência do cliente e retirada do produto será de 10 minutos; a relação de lojas participantes e os respectivos números de WhatsApp para contato estarão disponíveis no site e redes sociais do shopping; a venda, forma de pagamento e horário de retirada deverá ser feita entre lojista e cliente por meio do Whatsapp, telefone ou aplicativo. Não é permitido venda e escolha do produto no local e o cliente tem que estar no veículo. Não é permitido o acesso do cliente ao interior do estabelecimento.