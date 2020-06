Cruzeiro do Sul está sem teste rápido há dias e Ilderlei Cordeiro diz que exame não cura

O tema teste rápido de Covid -19 foi um dos mais falados durante coletiva de imprensa neste domingo, 21, com o governador Gladson Cameli e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro. A cidade está sem o exame desde o início de junho e cresce o número de infectados “invisíveis”.

No momento em que vários países e cidades brasileiras reconhecem que a testagem em massa da população é a ferramenta de avaliação para a decisão da reabertura do comércio e outras atividades, o prefeito Ilderlei Cordeiro, disse que o exame não cura e criticou a imprensa pela constante abordagem do tema.

“Quero dizer à imprensa que teste rápido não salva vidas. Ficam [jornalistas] culpando prefeitura e governo pela falta dos testes, mas nas nossas unidades sentinelas os médicos estão atendendo e evitando um caos no hospital”.

O gestor municipal admitiu que além de teste rápido, há falta também de medicamentos para o tratamento de Covid-19. Mas preferiu culpar fornecedores: “falta sim, mas não é culpa nossa. As distribuidoras querem receber adiantado e não tem prazo para a entrega”, justifica.

Apesar de a cidade estar desde o início de junho sem o exame a prefeitura não fez ainda nova licitação para adquirir o produto.