Coronel Chicão, locutor da Rádio Difusora Acreana, está na UTI de hospital em Goiânia

Francisco Madeira, conhecido no Acre como Coronel Chicão, um dos locutores mais antigos da Rádio Difusora Acreana está na UTI do Hospital Amparo, em Goiânia, em estado gravíssimo em razão de um edema pulmonar.

Coronel Chicão, locutor de vários programas, entres eles o Baile da Saudade, tem mais de 50 anos de “Voz da Selvas”.

Os últimos dias não têm sido nada fáceis para a família do locutor. Um de seus filhos, batizado com o seu nome, Francisco Madeira Filho, morreu de infarto dois dias atrás.

Como o Coronel Chicão está na UTI do Hospital Amparo, na capital goiana, que é particular, a família está realizando uma campanha de arrecadação para ajudar no custeio do tratamento.