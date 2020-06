Colisão entre motocicletas na rotatória na Uninorte deixa homem gravemente ferido

Uma colisão entre duas motocicletas deixou José Cleuson Melo, de 47 anos, gravemente ferido na noite desta segunda-feira (22) na rotatória da faculdade Uninorte, na BR-364, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, José estava trafegando na sua motocicleta na BR-364 e ao entrar na rotatória, um outro motociclista que não foi identificado invadiu a preferência e colidiu com a moto de José. Com o impacto, Cleuson sofreu uma perfuração no braço direito ocasionado pelo quidão da moto.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e conduziu José Cleuson ao Pronto Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, o paciente teve uma artéria do braço rompida pela perfuração, perdeu muito sangue e seu estado de saúde é grave.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia técnica e ajudou no tráfego dos veículos. A moto foi removida por familiares de José. O outro condutor da moto fugiu do local.