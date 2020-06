Aumenta chance de as eleições municipais serem transferidas para 15 de novembro

O Senado Federal realiza nesta segunda-feira, 22, por volta do meio-dia (horário do Acre) uma Sessão de Debate Temático sobre o adiamento das eleições municipais durante a pandemia. Com isso, aumenta ainda mais as chances de uma das propostas de emendas à Constituição, que é adiar a realização do primeiro turno das eleições municipais deste ano para o dia 15 de novembro.

O debate de hoje é uma tentativa de resolver tudo nesta semana, construir um texto de consenso entre Senado e Câmara. A proposta é votar as mudanças de datas na 3ª ou 4ª no Senado e 5ª na Câmara.

Para isso, o objetivo é trabalhar a unidade nas duas casas legislativas em torno de quatro itens: o primeiro turno seria realizado no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, nas cidades onde têm mais de 200 mil eleitores, aconteceria no dia 6 de dezembro.

Os outros itens são o adiamento das convenções para o período de 28 de agosto a 8 de setembro, o adiamento do período de vedações e afastamento e posse dos eleitos para o dia 2 de janeiro.

De acordo com Weverton Rocha (PDT/MA), relator das propostas de emenda à Constituição, a pretensão é concluir a redação final de seu Relatório, até o início da noite de segunda-feira, para entregá-lo à Mesa Diretora do Senado, para que seja distribuído a todos os senadores, para a votação da PEC, em 1º Turno, na sessão do Senado de terça-feira, conforme já está divulgado pela Presidência do Senado.