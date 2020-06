Acre já tem 11.539 infectados por covid-19 e número de mortes chega a 305 nesta segunda

O boletim da Sesacre desta segunda-feira, 22, informa que a semana começa com 158 novos casos da Covid-19. Com isso, o número de pessoas infectadas pula para 11.539. No domingo, 21, era 11.381 casos.

A secretaria estadual de Saúde informa o registro de mais cinco óbitos, saltando de 300 para 305.

As estatísticas mostram que as vítimas das últimas 24 horas são em sua maioria do sexo feminino, quatro e, apenas uma do sexo masculino. Três são de Rio branco, uma de Xapuri e outra de Cruzeiro do Sul. As idades variam entre 50 e 89 anos.