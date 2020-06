Acre encerra isolamento social nesta segunda-feira (22)

O decreto governamental que previa o fechamento de estabelecimentos comerciais e órgãos públicos considerados não essenciais neste momento de pandemia encerra nesta segunda-feira, 22, em todo o Acre. O governador Gladson Cameli apresentou no dia 12 de junho o plano Convívio sem Covid, que regulamenta a reabertura gradual de todas as atividades econômicas no estado.

Para isso, governo e prefeituras usaram indicadores de saúde voltadas à Covid-19 para definir os planos por município e setor de comércio. O governo local se baseia na abertura de hospitais de campanha, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com disponibilidade de quase 200 leitos, para favorecer a volta das atividades econômicas, mesmo quede maneira gradual.

No entanto, o número de casos confirmados para coronavírus continuam aumentando a cada novo boletim da secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Por enquanto, estão autorizados o funcionamento de serviços médicos, indústria em geral (mas mediante agendamento), empresas em cadeias produtivas de gêneros de primeira necessidade (como alimentos, medicamentos, limpeza, água, gás e combustíveis), supermercados, transporte em rios, restaurantes e oficinas em rodovias, lavanderias, borracharias, call centers, bancos e lotéricas, construção civil, hotéis, motéis e serviços de telecomunicações.

Pelas regras da administração estadual, seguem fechados neste dia shoppings, academias, cinemas, museus, teatros, clubes, bares, boates, clínicas de estética, salões de beleza, bem como lojas de roupas e sapatos, de eletrodomésticos e de conveniência. Também estão proibidas as aulas nas redes públicas e privada, assim como em faculdades.

Plano Convívio sem Covid

O governador do Acre apresenta o plano de flexibilização na tarde desta segunda-feira, 22, na Casa Civil. O plano Convívio sem Covid é um conjunto de diretrizes voltadas ao controle, estabilização e redução da curva da doença, foi embasado cientificamente. A inauguração do Hospital de Campanha em Cruzeiro do Sul ainda está prevista para acontecer essa semana.

A adesão ao “novo normal” divide opiniões de setores e até de especialistas. Cameli não quer nem ouvir falar na chamada flexibilização, prefere tratar o tema como Convívio sem Covid, que é uma ação compartilhada de responsabilidades entre o Estado, Municípios e órgãos ligados à Justiça.