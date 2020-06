Médico do hospital de Porto Walter cai em sono profundo e população fica sem atendimento

O hospital de Porto Walter, interior do Acre, viveu neste sábado, 20, uma situação curiosa e preocupante. O único médico da cidade, Osnir Falcão, simplesmente não apareceu para trabalhar.

Os pacientes, alguns em estado grave, necessitaram do atendimento médico. Um deles é o adolescente Daniel Bernardino, que sofreu um acidente e está com um pedaço de madeira enfiado na barriga.

De acordo com o vereador Guarsonio Melo, a informação é de que o profissional teria consumindo bebida alcoólica. “Segundo relato de populares e do pessoal do hospital, ele desde ontem foi pra farra e o pessoal tá precisando de atendimento e ele não aparece”, afirma.

O sumiço do médico também foi constatado pelo vereador Ado. “Desde ontem que ele não aparece no hospital. Eu não vi ele bebendo, mas o pessoal tá comentando. O diretor do hospital ligou pra ele e não conseguiu acordar o médico que ainda tava dormindo”, diz.

O ac24horas encontrou o diretor do hospital de Porto Walter, Roberto Barros. Ele confirma o “sumiço” do médico e diz que o profissional “apagou”. “Eu não sei se ele bebeu, não posso dizer isso porque não vi. O que eu sei é que ele “apagou”. Eu fui até a casa dele, tentei acordá-lo e ele não acordou de jeito nenhum”.

A reportagem tentou falar com o médico, mas os dois números fornecidos estavam desligados.