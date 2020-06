Sesacre faz entrega de equipamentos para combate à Covid-19 no Alto Acre

A equipe do Centro Operacional de Emergências (COE) à Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) fez a entrega de sete respiradores, uma cápsula de transporte e uma ambulância para o uso exclusivo de pacientes com Covid-19 na regional do Alto Acre, segundo informa a Agência de Notícias do Acre neste domingo (21).

Além dos equipamentos, profissionais da regional também receberam o treinamento para o uso dos equipamentos, que foi realizado por profissionais do Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), em uma parceria entre Sesacre, Samu e Conselho Regional de Medicina (CRM).

Os equipamentos são para equipar o hospital regional Raimundo Chaar, unidade referência ao coronavírus do Alto Acre, localizado em Brasiléia, que recebeu cinco respiradores fixos, um respirador de transporte, uma cápsula de transporte e uma ambulância para pacientes com Covid-19.

O município de Assis Brasil foi contemplado com um respirador de transporte. A entrega dos respiradores é o início da organização para a implantação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no hospital Raimundo Chaar.

“Na quinta versão do plano de contingência está previsto a ampliação de até dez leitos na regional do Alto Acre. Junto a isso o Estado já apoiou a ampliação de materiais e insumos farmacêuticos, tendo em vista o aprimoramento do serviço”, destacou a assessora do COE, Marília Carvalho.

O hospital Raimundo Chaar não possui nenhum leito de UTI – Unidade de Terapia Intensiva. No que diz respeito à estrutura destinada a pacientes de covid-19, a unidade conta com 13 leitos disponíveis, sendo 7 para casos mais críticos, com oxigenioterapia e monitor cardíaco, e 6 leitos para pacientes menos críticos.

A entrega dos respiradores é, segundo a Sesacre, o início da organização para a implantação de UTI’s no Alto Acre.